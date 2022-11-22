Москва, 22 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Присваивать российским хакерам воинские звания предложил депутат Госдумы от СРЗП Дмитрий Гусев.

Хакер

«Наши программисты — лучшие в мире и все это знают. К сожалению, они сейчас уезжают за рубеж, думая, что могут попасть в армию и пойти служить с оружием в руках. Но их оружие — компьютер, и где бы они не находились, они могут делать вот такие дела. Так им за это надо давать очередные воинские звания и государственные награды!», — отметил Гусев в телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что российские хакеры из команды XakNet взломали министерство финансов Киева и выкладывают в открытый доступ более 1 млн файлов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа хакеров предложила представителям СМИ, которые жаждут «лютейшего эксклюзива» и тайн, выйти с ними на связь. Они добавили, что киевский минфин — не единственная организация, оказавшаяся у них под контролем. Всего их три, и остальные могут быть «даже интереснее».