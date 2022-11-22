Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей тело истощённого беженца из Африки

Минск, , 13:55 — REGNUM Пограничная служба Республики Белоруссия 21 ноября обнаружила тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей. Об этом сегодня, 22 ноября в своём Телеграм-канале сообщила белорусская Погрнаслужба.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

В сообщении говорится, что вблизи польских инженерных заграждений обнаружена группа истощённых и обессиленных беженцев из Северной Африки, рядом с ними лежал труп мужчины без одежды.

Как рассказал брат погибшего, они находились на территории Польши, когда их задержали польские силовики. «Несмотря на просьбы беженцев дать им еды и воды, польские военные не оказали им помощи», — пояснили в пресс-службе погранкомитета.

ИА REGNUM ранее сообщало ИА REGNUM, наряд белорусских пограничников нашёл 2 октября на границе с Польшей у польских заграждений тела беженца.

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