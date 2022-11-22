Президент Франции выразил благодарность Индонезии и Таиланду за саммиты G20 и АТЭС

Париж, , 13:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил Индонезию и Таиланд за проведение мероприятий на высоком уровне. Об этом глава французского государства написал в социальной сети в Twitter.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

«Спасибо Бали и спасибо Бангкоку за гостеприимство. Равновесие и мир: это наше послание», — написал Эммануэль Макрон в социальной сети.

Напомним, ранее президент Франции принял участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали с 15 по 16 ноября 2022 года, а затем в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке 18–19 ноября 2022 года.