Кызыл, 22 ноября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Туве по данным всероссийской переписи населения выявлено 268 неграмотных лиц. Ещё 5,9 тыс. жителей республики не имеют образования, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе Красноярскстата.

Алексей Радаков. Неграмотный — тот же слепой. 1918

Из числа граждан с образованием вуз окончили 49,4 тыс. человек, в том числе почти 16,1 тыс. мужчин и 33,3 тыс. женщин. Незаконченное высшее образование имеют 3,4 тыс. жителей, профессиональное образование — более 81,8 тыс. человек.

«Из числа жителей республики в возрасте старше 20 лет, указавших ученую степень, — 307 кандидатов наук (83 мужчины и 224 женщины), докторов наук — 52, из них 17 мужчин и 35 женщин», — добавили в службе статистики.

Как отмечается, информация об уровне образования граждан необходима для планирования бизнеса и реализации экономических проектов. На основе полученных в ходе переписи данных будут разрабатываться программы по доступности образования в регионе.

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