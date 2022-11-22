Москва, 22 ноября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Сети появились доказательства военных преступлений ВСУ. На новых кадрах боевики киевских подразделений убивают раненых солдат с красными повязками.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На видео, опубликованных рядом телеграм-каналов, киевские националисты стреляют в раненых военнослужащих, лежащих на земле без оружия. Так, выстрелом в голову добивают мужчину, который, очевидно, был ещё жив.

Всего в объектив камеры попали пять жертв боевиков. Никто из них уже не представлял опасности, следовательно, киевские военные нарушили Женевскую конвенцию.

События, попавшие в ролик, происходили в тёплое время года — предположительно, летом или в начале осени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных в Макеевке.