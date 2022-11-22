Минобороны РФ заявило об уничтожении двух миномётных взводов ВСУ под Кременной

Москва, , 13:52 — REGNUM Двух миномётных взводов лишились киевские войска в результате действий ВС России в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает 22 ноября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожены два миномётных взвода ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Село Невское находится в 22 км от города Кременная.

Кроме того, в Минобороны сообщили о подавлении батареи артиллерийских систем М777 американского производства, находившейся у населённого пункта Колесниковка в Харьковской области. У населённого пункта Миньковка в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

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