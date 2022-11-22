Два миномётных взвода ВСУ уничтожены в ЛНР
Минобороны РФ заявило об уничтожении двух миномётных взводов ВСУ под Кременной
Москва,
22 ноября 2022, 13:52 — REGNUM Двух миномётных взводов лишились киевские войска в результате действий ВС России в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает 22 ноября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.
Спецоперация
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожены два миномётных взвода ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Село Невское находится в 22 км от города Кременная.
Кроме того, в Минобороны сообщили о подавлении батареи артиллерийских систем М777 американского производства, находившейся у населённого пункта Колесниковка в Харьковской области. У населённого пункта Миньковка в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.