Красноярск, 22 ноября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Красноярском крае статистики назвали число неграмотных граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Как сообщили ИА REGNUM 22 ноября в Красноярскстате, данные Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) дают ответ на вопрос, изменилось ли число образованных жителей Красноярского края.

Уточняется, что из числа граждан, указавших уровень образования, высшее профессиональное образование имеют 452 700 человек, в том числе 279 221 женщина. Неполное высшее образования получили 46 532 человека, среднее профессиональное — 779 830.

Среднее (полное) общее образование имеют 383 739 человек, основное общее (неполное среднее) — 212 555. В регионе насчитали также 154 406 человек с начальным образованием.

Есть в Красноярском крае и люди, не имеющие образования. Таких в регионе 36 053 человека. В том числе зарегистрировано 2790 неграмотных граждан.

В то же время в Красноярском крае насчитывается 4353 кандидата наук (2272 из них — женщины), 932 доктора наук (408 женщин).

Как подчеркнули в службе статистики, на основе полученных во время переписи населения данных будут разрабатываться программы по доступности образования в Красноярском крае.

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