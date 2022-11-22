Как возвращение Нетаньяху к власти в Израиле повлияет на ситуацию в Палестине

22 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Первого ноября 2022 года в Израиле прошли парламентские выборы, по результатам которых большинство мест в Кнессете заняла партия «Ликуд» во главе с Биньямином Нетаньяху. По оценке экспертов, как в израильской, так и в арабской прессе, новое-старое правительство Израиля планирует проводить жёсткую политику по отношению к Палестине. Лидеры палестинской автономии прямо заявляют, что возвращение к власти Нетаньяху ставит регион на грань конфликта.

Артемий Шарапов, , 15:11 — REGNUM Перманентный конфликт в Палестине, давно ушедший из топ-повестки мировых СМИ, давно «приелся» массовой аудитории и из самого глобального кризиса современности превратился в нечто рутинное и очень предсказуемое. Год за годом продолжается одно и то же: палестинцы и Израиль не могут провести чёткую границу, которая позволила бы сформировать два независимых государства, что приводит к очередной эскалации. Эскалация перерастает в военный конфликт, в ходе которого Израиль попадает под обстрел со стороны Сектора Газа, отвечает на него ликвидацией высокопоставленных террористов, после чего стороны на время замиряются. А потом конфликт начинается по новому кругу.

Израиль и Палестина Иван Шилов © ИА REGNUM

Различные мирные инициативы не находят отклика у одной из сторон конфликта или даже у обеих сразу. Как правило, посредники пытаются проводить политику примирения, «подыгрывая» одной из сторон. К примеру, бывшей президент США Дональд Трамп разработал свою мирную палестинскую инициативу, которая учитывала требования Израиля, но игнорировала позицию палестинцев. Как итог — план так и остался планом, как многие другие попытки палестинского урегулирования.

В каком-то смысле можно считать, что возвращение к власти в Израиле премьер-министра Беньямина Нетаньяху вновь подводит палестинский кризис к стадии открытого конфликта. Ситуация на Западном берегу реки Иордан постоянно накаляется. Растёт число столкновений между палестинцами и израильскими военными, а также количество жертв с обеих сторон. По ряду данных, число задержанных в 2022 году палестинцев является рекордным за последние 15-20 лет. Казалось бы — самое время (если так можно выразиться) для военного конфликта, который позволит прорваться наружу накопившимся противоречиям.

Биньямин Нетаньяху Punchng.com

О неизбежности конфликта прямо говорят палестинские власти. К примеру, президент Палестины Махмуд Аббас прямо заявил, что не верит в возможность мира с правительством Нетаньяху.

«Я знаю Нетаньяху давно, ещё с девяностых годов. Он получал должность премьер-министра не раз, и я много общался с ним — с человеком, который не верит в мир. Я имею с ним дело, потому что у меня нет другого выбора», — заявил Махмуд Аббас в интервью египетскому телевидению.

Но, с другой стороны, именно в 2022 году впервые замаячила перспектива мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Во-первых, совершенно незамеченным для СМИ оказалось заключение соглашения о демаркации границ между Израилем и Ливаном. Однако этот договор во многом можно считать историческим. Де-факто был урегулирован конфликт между двумя странами, который тянулся с 1947 года. Обе стороны смогли мирным путём договориться о признании прав друг друга, положив начало возможному установлению дипломатических отношений. В чём-то этот опыт может способствовать и палестино-израильской демаркации, которая является крайне важным этапом в плане по созданию независимого палестинского государства.

Во-вторых, в конце октября в Алжире прошёл саммит с участием всех палестинских политических сил, включая правящее в Секторе Газа движение ХАМАС и партию ФАТХ, стоящую во главе правительства Палестинской автономии. Участники встречи подписали «алжирскую декларацию», положения которой предусматривают проведение всеобщих палестинских выборов для формирования единого правительства и президента как в Газе, так и на Западном берегу реки Иордан.

Демонстрация сторонников ХАМАС Hoheit (Â¿!)

Реализация этого соглашения позволит сформировать единую политическую силу, которая сможет сосредоточить на себе всю иностранную поддержку Палестины и выступить в качестве равноправного участника в переговорах с Израилем.

Во многом мир в Палестине стал ближе, чем когда-либо, но с другой стороны — регион находится на грани полномасштабного конфликта. И дело тут, конечно, не в Нетаньяху и ни в ком-либо конкретно.

Для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, необходимо, чтобы в конфликте возникла «третья» сторона, которая стала бы посредником по вопросам урегулирования. Такой стороной могли бы стать арабские страны, которые имеют партнёрские и дипломатические отношения с Израилем — это ОАЭ, Иордания, Египет и Бахрейн.

Но главным условием для мира должно стать желание обеих сторон его заключить.