Боевики киевского режима обстреляли Макеевку в ДНР

Макеевка, ДНР, , 13:50 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 13:10 и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что попытки наступления киевских боевиков на краснолиманском направлении были сорваны Вооружёнными силами (ВС) России, уничтожившими свыше 40 боевиков ВСУ