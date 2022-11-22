Москва, 22 ноября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Российские военные за последние сутки проведения спецоперации подавили батарею артиллерийских систем М777 киевских боевиков. Об этом 22 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

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«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Колесниковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777, производства США», ― говорится в новой сводке, опубликованной на сайте оборонного ведомства.

Кроме того, в районе населенного пункта Миньковка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

«В районе населённого пункта Невское Луганской Народной Республики уничтожены два миномётных взвода ВСУ», ― добавили в Минбороны России.

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Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, 13 ноября российские военные в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили три американские гаубицы М777 и до 30 зарубежных инструкторов и наёмников, которые входили в состав артиллерийских расчётов, в районе временно оккупированного киевскими боевиками города Запорожье.

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