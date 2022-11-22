Кишинёв, 22 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Газпром в декабре будет поставлять природный газ в Молдавию в объёмах на 56,3% меньше, чем предусмотрено контрактом. Об этом 22 ноября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) государственный секретарь молдавского министерства инфраструктуры Константин Боросан.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставки газа

Он сообщил об объёмах, подтверждённых российской стороной на следующий месяц. В сутки из России продолжат поставлять через территорию б. УССР по 5,7 млн кубометров газа, как и в ноябре, отметил он.

«С 1 декабря 2022 года поставки природного газа от ГП «Газпром» в Молдавию будут сокращены на 56,5%, исходя из объёма природного газа, согласованного «Молдовагазом» и «Газпромом», — написал госсекретарь.

Напомним, киевский режим сократил объёмы транзита газа по территории б. УССР, из-за чего Газпрому пришлось сократить поставки газа в Молдавию и Приднестровье с октября. В ПМР из-за этого сократили экспорт электроэнергии, что стало поводом для Молдавии прекратить отношения с МГРЭС и закупать электроэнергию в Румынии по более высокой цене. Кроме того, Кишинёв в одностороннем порядке уменьшил долю ПМР при распределении российского газа.