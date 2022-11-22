Москва, , 13:42 — REGNUM Вооружённые силы РФ на купянском направлении уничтожили более 50 киевских боевиков, нанеся поражение мотопехотной роте ВСУ. Об этом 22 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населённого пункта Новосёловское (ЛНР)», — сказал Конашенков.

Он отметил, что дальнейшими активными действиями российских войск подразделение ВСУ было остановлено и рассеяно.

По его словам, потери противника составили более 50 человек убитыми и ранеными, а также один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

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