Москва, 22 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ на купянском направлении уничтожили более 50 киевских боевиков, нанеся поражение мотопехотной роте ВСУ. Об этом 22 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На купянском направлении в результате упреждающего огня артиллерии нанесено поражение мотопехотной роте ВСУ, выдвигавшейся для атаки в районе населённого пункта Новосёловское (ЛНР)», — сказал Конашенков.

Он отметил, что дальнейшими активными действиями российских войск подразделение ВСУ было остановлено и рассеяно.

По его словам, потери противника составили более 50 человек убитыми и ранеными, а также один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.