Тула, 22 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Имя нового главы администрации города Тулы станет известно 10 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба городской думы Тулы по итогам заседания совета гордумы 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Тула

Как сообщается, уже на ближайшем заседании депутаты рассмотрят проект о проведении конкурса на замещение должности главы администрации.

«Мероприятия, связанные с конкурсом, пройдут с 30 ноября 2022 года по 10 января 2023 года», — говорится в сообщении.

Пост главы администрации Тулы оказался вакантным после перехода Дмитрия Миляева на должность первого заместителя губернатора.