Глава Минфина Силуанов заявил о готовности компенсировать регионам убытки из-за отказа от КГН

Москва, , 13:48 — REGNUM При обсуждении методики перехода российских регионов от консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) к общему уровню налогообложения рассматривалось много вариантов, однако, было принято решение, что процесс будет проходить плавно в течение четырех лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе заседания Госдумы.

Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Силуанов отметил, что переход от КГН учитывается при дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности.

«Мы будем предметно мониторить, следить за ситуацией в Омской области и таких же регионах, которые переходят от КГН на общий уровень распределения налогов и при необходимости будем в течение года добавлять ресурсы, если это потребуется», — пояснил Силуанов.

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