ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска уничтожили свыше 40 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении
Москва,
22 ноября 2022, 13:41 — REGNUM Попытки наступления киевских боевиков на краснолиманском направлении сорваны Вооружёнными силами (ВС) РФ, уничтожившими свыше 40 боевиков ВСУ. Об этом 22 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Армия России
Иван Шилов © ИА REGNUM
«На краснолиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка», — сказал он.
Также официальный представитель Минобороны уточнил, что при этом было уничтожен более 40 киевских нацистов и наёмников, а также три бронеавтомобиля и три пикапа ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 11 пунктов управления ВСУ.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.