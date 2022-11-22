Москва, 22 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Попытки наступления киевских боевиков на краснолиманском направлении сорваны Вооружёнными силами (ВС) РФ, уничтожившими свыше 40 боевиков ВСУ. Об этом 22 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На краснолиманском направлении российскими войсками сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка», — сказал он.

Также официальный представитель Минобороны уточнил, что при этом было уничтожен более 40 киевских нацистов и наёмников, а также три бронеавтомобиля и три пикапа ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 11 пунктов управления ВСУ.