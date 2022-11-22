ВСУ обстреляли госпиталь ветеранов войн в белгородском Шебекино

Шебекинский район, Белгородская область, , 13:43 — REGNUM ВСУ обстреляли 22 ноября территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекинском городском округе Белгородской области. Погибла мирная жительница, сообщил в своём тг-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Окно после обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В результате дневного обстрела повреждён фасад и выбиты несколько окон медучреждения. На соседнем участке повреждён газопровод. В госпитале проходят лечение пациенты пожилого возраста, среди них пострадавших нет. Смертельную травму получила мирная жительница.

«Женщина получила черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Шебекинский горокруг всё чаще подвергается обстрелам со стороны ВСУ, так, 19 ноября боевики атаковали общежитие, многоквартирный дом и несколько промышленных предприятий.