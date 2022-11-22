Шебекинский район, Белгородская область, 22 ноября 2022, 13:43 — REGNUM ВСУ обстреляли 22 ноября территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекинском городском округе Белгородской области. Погибла мирная жительница, сообщил в своём тг-канале губернатор Вячеслав Гладков.
В результате дневного обстрела повреждён фасад и выбиты несколько окон медучреждения. На соседнем участке повреждён газопровод. В госпитале проходят лечение пациенты пожилого возраста, среди них пострадавших нет. Смертельную травму получила мирная жительница.
Как сообщало ИА REGNUM, Шебекинский горокруг всё чаще подвергается обстрелам со стороны ВСУ, так, 19 ноября боевики атаковали общежитие, многоквартирный дом и несколько промышленных предприятий.