Механизированная рота киевских боевиков уничтожена в районе Водяного на южнодонецком направлении

Москва, , 13:39 — REGNUM За последние сутки российские военные в ходе специальной операции уничтожили более 50 киевских боевиков на южнодонецком направлении. Об этом 22 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«На южнодонецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населённого пункта Водяное», ― говорится в новой сводке, опубликованной на сайте оборонного ведомства.

Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населённого пункта Павловка.

«Потери противника составили более 50 [военных киевского режима] убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля», ― добавил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября батальонной тактической группе ВСУ не удалось совершить атаку на позиции российских войск на южнодонецком направлении, в районе населённого пункта Степное в ДНР. Атака была пресечена российскими военными. В результате огневого поражения киевские боевики были отброшены на исходные позиции.

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