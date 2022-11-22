Российские средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников ВСУ
Минобороны: средства ПВО России за сутки сбили шесть беспилотников ВСУ
Москва,
22 ноября 2022, 13:39 — REGNUM Российские средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников ВСУ, сообщили 22 ноября в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) в районах населенных пунктов Никольское и Владимировка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые силы РФ донецком направлении уничтожили за сутки более 120 киевских боевиков.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.