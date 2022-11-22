Москва, 22 ноября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников ВСУ, сообщили 22 ноября в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ПВО РФ

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) в районах населенных пунктов Никольское и Владимировка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые силы РФ донецком направлении уничтожили за сутки более 120 киевских боевиков.

Читайте также: ВС России уничтожили более 120 киевских боевиков на донецком направлении