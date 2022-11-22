Эмир Кувейта подписал указ об амнистии заключённых

Эль-Кувейт, , 13:45 — REGNUM Эмир Кувейта шейх Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах издал указ о специальной амнистии за некоторые преступления, совершенные гражданами страны. Об этом в интервью государственному информационному агентству KUNA заявил министр по делам правительства Барак Аль-Шитан 22 ноября.

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, под амнистию подпадают граждане, совершившие пять видов преступлений в период с 16 ноября 2011 по 31 декабря 2021 года.

Отмечается, что преступления, на которые будет распространяться специальная амнистия включают: «враждебный акт против иностранного государства, распространение ложных новостей, оспаривание прав эмира, злоупотребление судебной властью и злоупотребление средствами связи.»