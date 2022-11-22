Эмир Кувейта подписал указ об амнистии заключённых
Эмир Кувейта подписал указ об амнистии заключённых
Эль-Кувейт,
22 ноября 2022, 13:45 — REGNUM Эмир Кувейта шейх Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах издал указ о специальной амнистии за некоторые преступления, совершенные гражданами страны. Об этом в интервью государственному информационному агентству KUNA заявил министр по делам правительства Барак Аль-Шитан 22 ноября.
Кувейт
Ольга Шклярова © ИА REGNUM
По его словам, под амнистию подпадают граждане, совершившие пять видов преступлений в период с 16 ноября 2011 по 31 декабря 2021 года.
Отмечается, что преступления, на которые будет распространяться специальная амнистия включают: «враждебный акт против иностранного государства, распространение ложных новостей, оспаривание прав эмира, злоупотребление судебной властью и злоупотребление средствами связи.»
История вопроса
Ближний Восток можно сравнить с одной большой зоной напряжения. Напряжённость между разными странами зачастую выливается в открытый вооружённый конфликт.
Не последнее слово в создании напряжённости - и за сферой экономики. В конце августа 2019 года министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил в эфире телеканала NHK, что ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке стабилизируется в том случае, если Соединенные Штаты Америки прекратят экономическую войну против Ирана. До этого на саммите G7 президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с главой МИД Ирана.
В 2019 году в регионе фиксировались и вооруженные столкновения. Так 27 августа боевики незаконных вооружённых формирований, действующие в районе Идлибской зоны деэскалации, 24 раза обстреляли ряд населённых пунктов.