Эль-Кувейт, 22 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Эмир Кувейта шейх Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах издал указ о специальной амнистии за некоторые преступления, совершенные гражданами страны. Об этом в интервью государственному информационному агентству KUNA заявил министр по делам правительства Барак Аль-Шитан 22 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кувейт

По его словам, под амнистию подпадают граждане, совершившие пять видов преступлений в период с 16 ноября 2011 по 31 декабря 2021 года.

Отмечается, что преступления, на которые будет распространяться специальная амнистия включают: «враждебный акт против иностранного государства, распространение ложных новостей, оспаривание прав эмира, злоупотребление судебной властью и злоупотребление средствами связи.»