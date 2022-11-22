В Северной Осетии в очереди на границе с Грузией остались лишь грузовые автомашины

Владикавказ, , 13:39 — REGNUM Ситуация в пункте пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» стабилизировалась. В настоящее время очередей из легковых автомобилей перед КПП не наблюдается. Своей очереди на оформление ожидают лишь грузовые автомашины.

КПП «Верхний Ларс» Sktu.customs.gov.ru

Об этом 22 ноября в ходе аппаратного совещания доложил вице-премьер РСО-Алании Ирбек Томаев. По его словам, такая же ситуация наблюдается и в пункте пропуска «Нижний Зарамаг» на границе с Южной Осетией.

Как отметил Томаев, таможенники и пограничники в пунктах пропуска через государственную границу работают в штатном режиме. За ноябрь 2022 года в обоих направлениях через КПП проехали почти 75 тыс. автомобилей, границу пересекли 183 117 человек. В настоящее время количество грузового автотранспорта в очереди на выезд из России составляет 269 единиц.

Напомним, в сентябре 2022 года после объявленной частичной мобилизации на пунктах пропуска через государственную границу, находящихся в Северной Осетии, собрались тысячи автомобилей. В ожидании они по несколько суток находились перед КПП. Из-за угрозы гуманитарного коллапса власти республики ввели режим повышенной готовности.

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