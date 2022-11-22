Член совета управляющих ЕЦБ предупредил о болезненном повышении ставок

Вена, , 13:57 — REGNUM Европейскому центральному банку необходимо сохранить темпы повышения ставок на следующем заседании, дабы убедить общественность в том, что он серьезно настроен на обуздание инфляции, заявил член совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн, придерживающийся «ястребиных» взглядов на денежно-кредитную политику.

Европейский центральный банк (сс) Kiefer

В интервью Financial Times Хольцманн, также возглавляющий Национальный банк Австрии, выступил в пользу третьего подряд повышения депозитной ставки на 0,75 процентного пункта на заседании ЕЦБ, которое состоится в середине декабря. В этом случае базовая стоимость заимствований повысится до 2,25%.

Хольцманн заявил, что «не видит признаков снижения базовой инфляции» в еврозоне и ожидает лишь «выравнивания роста или легкой рецессии», а не глубокого спада.

Еще одно значительное повышение ставки «даст сильный сигнал о нашей решимости», сказал FT бывший профессор экономики, несколько лет проработавший во Всемирном банке. «Это скажет бизнесу и профсоюзам, что мы настроены серьезно, поэтому не стоит нас недооценивать, будьте осторожны», — предупредил он.

Однако, по словам Хольцманна, он «готов изменить мнение» на основании новых квартальных прогнозов ЕЦБ, которые будут опубликованы 15 декабря.

Некоторые европейские политики предостерегли ЕЦБ от чрезмерного повышения ставок. В октябре премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики «многие считают опрометчивым выбором», а президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что центральные банки «разрушают спрос» ради борьбы с инфляцией.

Хольцманн считает, что процентные ставки, возможно, придется поднять настолько, что они окажутся болезненными. «Надеюсь, до этого не дойдет», — добавил он.

Он также объяснил, что важно своевременно повышать ставки, чтобы снизить инфляционные ожидания бизнеса и граждан, поскольку «потом боль будет намного, намного больше».

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