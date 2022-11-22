Москва, 22 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 11 пунктов управления ВСУ, сообщили 22 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, Победа, Доброволье, Водяное Донецкой Народной Республики, Садовое, Токаревка, Дудчаны Херсонской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были поражены 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах.