Министры обороны Южной Кореи и Австралии обсудили промышленное сотрудничество и ситуацию в регионе

Пномпень, , 13:39 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп, находящийся с визитом в Камбодже, встретился 22 ноября с заместителем премьер-министра и министром обороны Австралии Ричардом Марлесом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, ситуацию в регионе, а также обмен специалистами, работающими в оборонной и военной областях, и расширение двусторонних и многосторонних учений.

Затрагивая тему Корейского полуострова, стороны согласились с тем, что ядерный потенциал КНДР представляет собой угрозу миру и стабильности не только на полуострове, но и в регионе и мире.

Министры осудили недавние пуски ракет, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты, а также договорились продолжить сотрудничать с международным сообществом с целью возвращения Пхеньяна за стол переговоров.

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