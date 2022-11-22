Москва, 22 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ на донецком направлении уничтожили за сутки более 120 киевских боевиков. Об этом 22 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На донецком направлении подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника», — сказал Конашенков.

Он отметил, что на этом направлении за сутки было уничтожено более 120 киевских боевиков, а также два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника.