Песков призвал не сравнивать Путина с генсеком ЦК КПСС Хрущёвым

Москва, , 13:33 — REGNUM Сравнение президента России Владимира Путина с генеральным секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым вряд ли является уместным. Об этом 22 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Вряд ли уместны сравнения, Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — сказал он в ответ на вопрос о том, насколько похожи времена Карибского кризиса и нынешняя ситуация.

Также представитель Кремля уточнил, что это разные кризисы, хотя в обоих случаях идёт речь о столкновении интересов России и коллективного Запада во главе с США.

«Это предметы схожие, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что впечатляющим вооружением и огромной армией обладает на сегодняшний день Россия.