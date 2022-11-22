Лидер СРЗП Миронов: неиндексация пенсий работающим пенсионерам противоречит Конституции

Москва, , 13:32 — REGNUM Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам противоречит Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Отсутствие индексации противоречит и обновленной Конституции, которая благодаря поправкам депутатов нашей партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 2020 года предусматривает ежегодное повышение пенсий всем пенсионерам, без каких-либо оговорок», — заявил Миронов.

По его словам, сегодня работающих пенсионеров в России — 8,1 млн человек, а в 2015 году было 14,5 млн. Сразу после отказа от индексации пенсий их число сократилось на 5,4 млн человек. Текущее сокращение парламентарий связывает с внеочередной индексацией пенсий с июня на 10%.

«Все объяснимо: государство поступает с людьми нечестно — они платят ему той же монетой. В итоге отказ от индексации умаляет не только права граждан, но и доходы бюджета, он невыгоден государству», — сказал Миронов.

Индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим, предупредили в ПФР.

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