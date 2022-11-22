Москва, 22 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам противоречит Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Отсутствие индексации противоречит и обновленной Конституции, которая благодаря поправкам депутатов нашей партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» с 2020 года предусматривает ежегодное повышение пенсий всем пенсионерам, без каких-либо оговорок», — заявил Миронов.

По его словам, сегодня работающих пенсионеров в России — 8,1 млн человек, а в 2015 году было 14,5 млн. Сразу после отказа от индексации пенсий их число сократилось на 5,4 млн человек. Текущее сокращение парламентарий связывает с внеочередной индексацией пенсий с июня на 10%.

«Все объяснимо: государство поступает с людьми нечестно — они платят ему той же монетой. В итоге отказ от индексации умаляет не только права граждан, но и доходы бюджета, он невыгоден государству», — сказал Миронов.

Индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим, предупредили в ПФР.