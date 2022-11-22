В Красноярском крае белый медведь вышел к атомному ледоколу, почуяв запах пищи

Красноярск, , 13:31 — REGNUM В Енисейском заливе в Красноярском крае белый медведь вышел к атомному ледоколу, почуяв запах еды.

Белый медведь у атомного ледокола «Вайгач» Скриншот со страницы паблика «ФГУП «Атомфлот»

Судя по всему, это уже не первый выход хищника к атомному ледоколу. »Несмотря на обилие нерп в Енисейском заливе, белый медведь вновь пришёл за атомным ледоколом «Вайгач», — сообщается в группе «ФГУП «Атомфлот» в соцсети «ВКонтакте». Запись сопровождается видео, снятым капитаном «Вайгача» Андрея Теницкого.

По словам очевидцев, медведя очень привлекает запах камбуза, однако кормить животных запрещено.

«Лучший комплимент шеф-повару атомного ледокола от хозяина Арктики», — отметили в паблике.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Красноярском крае спасли белого медведя с застрявшей у него в пасти банкой из-под сгущённого молока.

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