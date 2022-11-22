Белый медведь пришёл к атомному ледоколу в Красноярском крае на запах еды
В Красноярском крае белый медведь вышел к атомному ледоколу, почуяв запах пищи
Красноярск, 22 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Енисейском заливе в Красноярском крае белый медведь вышел к атомному ледоколу, почуяв запах еды.
Судя по всему, это уже не первый выход хищника к атомному ледоколу. «Несмотря на обилие нерп в Енисейском заливе, белый медведь вновь пришёл за атомным ледоколом «Вайгач», — сообщается в группе «ФГУП «Атомфлот» в соцсети «ВКонтакте». Запись сопровождается видео, снятым капитаном «Вайгача» Андреем Теницким.
По словам очевидцев, медведя очень привлекает запах камбуза, однако кормить животных запрещено.
«Лучший комплимент шеф-повару атомного ледокола от хозяина Арктики», — отметили в паблике.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Красноярском крае спасли белого медведя с застрявшей у него в пасти банкой из-под сгущённого молока.
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