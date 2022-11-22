Москва, , 13:31 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с семьями мобилизованных бойцов готовится, сообщил 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, проходит подготовка к встрече президента России Владимира Путина с семьями призванных в Вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации.

Песков также прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС, рассказав о продолжении контактов с МАГАТЭ. Он отметил, что существенных подвижек в создании зоны безопасности вокруг станции пока нет.