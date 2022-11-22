Песков назвал неуместными сравнения Путина с Хрущевым
Песков: сравнения Путина с Хрущевым неуместны
Москва,
22 ноября 2022, 13:29 — REGNUM Любые сравнения президента России Владимира Путина с лидером СССР Никитой Хрущевым вряд ли уместны, заявил 22 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Вряд ли уместное сравнение. Путин — это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — сказал Песков
Таким образом он ответил на вопрос, как он относится к сравнениям ряда экспертов Путина с Хрущевым наряду со сравнениями текущего кризиса с Карибским, который назрел во времена правления Хрущева.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.