Москва, 22 ноября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Любые сравнения президента России Владимира Путина с лидером СССР Никитой Хрущевым вряд ли уместны, заявил 22 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вряд ли уместное сравнение. Путин — это Путин, а Хрущев был Хрущевым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — сказал Песков

Таким образом он ответил на вопрос, как он относится к сравнениям ряда экспертов Путина с Хрущевым наряду со сравнениями текущего кризиса с Карибским, который назрел во времена правления Хрущева.