Бастрыкин запросил доклад о злоупотреблении полномочиями при строительстве школы в Югре

Нижневартовск, Югра, , 13:39 — REGNUM Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об основаниях принятия процессуальных решений о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве школы в Нижневартовске (ХМАО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Видеообращение жителей Нижневартовска о возможных нарушениях при определении подрядчика для строительства школы опубликовано в социальных сетях.

«Сообщается, что в городе Нижневартовске должна была быть построена школа на 1125 учеников. Однако строительство до сих пор начато. Также отмечается, что ранее в суде рассматривалось дело о банкротстве застройщика», — информирует пресс-служба СКР.

Напомним, строительство школы на 1125 мест в 9а микрорайоне Нижневартовска продолжается с 2017 года. Срок сдачи учебного учреждения был намечен на 2022 год. В горадминистрации Нижневартовска отметили, что в связи с неисполнением концессионером своих обязательств по проектированию и строительству школы, мэрия обратилась в суд. И по решению суда концессионер должен уплатить штраф в сумме 29 млн рублей в бюджет Нижневартовска.

«Сейчас специалисты заново готовят документы для заключения нового соглашения», — отмечали в горадминистрации ещё в апреле 2022 года.

А строительство данной школы внесли в региональную программу «Развитие образования» в 2025–2027 годах.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО Михаилу Мокшину доложить об основаниях принятия отдельных процессуальных решений относительно строительства данной школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Бастрыкин 21 ноября затребовал доклад по ситуации со строительством другого долгостроя в Нижневартовске — окружной клинической больницы.

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