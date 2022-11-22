В Башкирии ожидается гололед и метель

Уфа, , 13:32 — REGNUM Метели ожидаются в Башкирии. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель © ИА REGNUM

Сообщается, что днем 23 ноября в республике ожидается гололед, снег, метель, на дорогах снежные заносы.

Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до — 23°С, днем может потеплеть до — 3°С.

24 ноября в регионе может пройти снег, ночью местами сильный, в некоторых районах Башкирии ожидается метель, на дорогах снежные заносы. Ночью столбик термометра может опуститься до — 16°С, днем может потеплеть до — 2°С.

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