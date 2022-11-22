Сантьяго, 22 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич начинает официальный визит в Мексику, в ходе которого он встретится с президентом этой страны, Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, а также с другими высокопоставленными чиновниками и местными бизнесменами. Об этом пишет Prensa Latina.

Mediabanco Agencia Габриэль Борич

Согласно повестке дня, 23 ноября Борич встретится с группой бизнесменов, а затем возложит венок к памятнику Героям в столичном парке Чапультепек.

После этого чилийский лидер будет принят президентом Лопесом Обрадором в штаб-квартире мексиканского правительства, где они рассмотрят двусторонние связи и пути их углубления.

Также на повестке дня — встреча с главой Сената Рикардо Монреалем и участие в официальном заседании этой законодательной палаты. Борич также будет принят губернатором Мехико Клаудией Шейбаум и посетит школу в Мехико.