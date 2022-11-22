* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Багдад, 22 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Ирака проводят антитеррористическую операцию в провинции Киркук на севере страны. Об этом 22 ноября сообщает Al-Sumariya со ссылкой на заявление пресс-службы минобороны страны.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

По данным военного ведомства, в ходе операции было обнаружено укрытие радикалов из группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Хасса.

Точечным ударом ВВС Ирака укрытие было уничтожено. Поисковые группы обнаружили на месте трупы шестерых боевиков, а также обломки оружия и техники, используемой для производства поясов смертников.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.