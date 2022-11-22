Париж, 22 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Согласно опросу CSA Research, бюджет, выделенный на расходы, связанные с новогодними праздниками во Франции, увеличился до 568 евро, сообщает Le Figaro.

Pexels Подарки

«Это увеличение бюджета коснется всех статей расходов», — отмечается в исследовании.

Подарки остаются, безусловно, самой важной статьей расходов из всех, с запланированным бюджетом в 354 евро, что на 27 евро больше, чем в 2021 году. На втором месте стоит питание (127 евро, +10 евро по сравнению с 2021 годом). Затем идут украшения (27 евро, +2 евро), одежда (23 евро, +2 евро) и транспорт (23 евро, +2 евро). Это наблюдаемое повышение связано с ожидаемым повышением цен.

Каждый второй житель страны (53%) опасается, что экономический контекст повлияет на празднование Нового года.

Потребители будут уделять больше внимания тратам на одежду (23%), украшения (19%) и подарки (18%). Более четверти респондентов (27%) по-прежнему говорят, что вообще не будут стремиться сокращать расходы.

Опрос CSA Research проводился онлайн с 25 по 27 октября 2022 года среди 1007 жителей Франции в возрасте от 18 лет и старше.