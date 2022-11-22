Казань, 22 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников установил лучший результат сезона в мире в заплыве на 50 метров на спине.

Minsport.gov.ru Климент Колесников (слева)

Колесников победил в квалификации на чемпионате России, проплыв за 22,55 секунды. До этого лучший результат сезона в мире принадлежал Дилану Картеру из Тринидада и Тобаго и составлял 22,72 секунды.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в рамках второго этапа Игр Дружбы в Казани.