Москва, , 13:26 — REGNUM Только ВСУ представляют угрозу для Запорожской атомной электростанции, заявил 22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Он отметил, что угрозу Запорожской АЭС представляют только те, кто её обстреливает, а именно подразделения ВСУ.

По его словам, обстрелы территории станции чреваты угрозой экологической безопасности огромных территорий. Песков считает, что МАГАТЭ нужно потребовать от Киева отвести тяжёлые вооружения от территории вокруг ЗАЭС и прекратить обстрелы.

По его словам, существенных подвижек по созданию вокруг ЗАЭС зоны безопасности пока нет.