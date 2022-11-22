Санкт-Петербург, 22 ноября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Строительство нового ледового стадиона «СКА Арена» на юге Санкт-Петербурга завершено почти на 90%, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе «СКА Арена».

ООО «СКА Арена» «СКА-Арена»

Напомним, новый спортивный комплекс возводят на проспекте Юрия Гагарина, на месте снесенного в 2020 году СКК «Петербургский». Строители уже завершили полное остекление нового здания и продолжают монтаж верхних блоков архитектурного фасада. Кроме того, на 60% смонтировано алюминиевое покрытие купола кровли.

«На сегодняшний день общая строительная готовность здания составляет 87,5%», — уточнили в пресс-службе.

Внутри здания продолжается установка перегородок и отделка внутренних помещений. Всего рабочим предстоит покрасить 180 тыс. кв. метров стен и 60 тыс. кв. метров плитки. Вместе с тем в зоне VIP-лож специалисты завершили работы по остеклению, общая площадь которого 2,4 тыс. кв. метров. Также идет благоустройство территории стадиона.

Напомним, строительство арены ведётся в рамках концессионного соглашения между Смольным и ООО «СКА Арена». Стадион планируют сдать в мае 2023 года.