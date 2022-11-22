Кишинёв, 22 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Молдавии устроились на работу менее 900 беженцев с территории б. УССР, составляет около 1% от их общего количества в стране. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба молдавского Национального агентства занятости населения (НАЗН).

StartupStockPhotos За работой

Сообщается, что всего трудоустроились 898 беженцев. Из них 666 женщин и 228 мужчин. Большинство (671) нашли работу в Кишинёве.

«Работают по следующим профессиям: программист, инженер, швея, продавец, продавец-консультант, повар, официант, врач, воспитатель, слесарь-сборщик, медсестра, оператор в производственной сфере, агент по обслуживанию клиентов, менеджер различных направлений, оператор ввода данных и другие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в НАЗН ещё числятся около 2,4 тыс. вакансий от 180 предприятий. На учёте желающих получить работу состоят более 700 беженцев.

Напомним, согласно последним данным Пограничной полиции Молдавии, в стране остаются около 80 тыс. беженцев с территории б. УССР.