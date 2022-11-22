Соратник президента Турции считает необходимой встречу Эрдогана и Асада
Соратник президента Турции считает необходимым организовать встречу Эрдогана с президентом Сирии
Анкара, 22 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен провести встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, предаёт ТАСС.
По мнению Бахчели, контакт, установленный президентом Турции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, — это правильный контакт.
«Необходимо также создать возможность встречи с Башаром Асадом и выработать общие меры противодействия террористическим организациям», — считает глава турецкой партии.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в уклонении от исполнения антитеррористических обязательств в Сирии.
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