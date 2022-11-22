Анкара, 22 ноября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен провести встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил глава турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, предаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

По мнению Бахчели, контакт, установленный президентом Турции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, — это правильный контакт.

«Необходимо также создать возможность встречи с Башаром Асадом и выработать общие меры противодействия террористическим организациям», — считает глава турецкой партии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в уклонении от исполнения антитеррористических обязательств в Сирии.

Читайте подробнее: Эрдоган: Россия не исполнила в Сирии обещанное Анкаре