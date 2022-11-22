Чебоксары, , 13:18 — REGNUM В Чебоксарах после смерти восьмилетнего ребёнка от отравления угарным газом возбудили уголовное дело. Предварительно правоохранители установили, что в дымоход газовой колонки были внесены изменения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 ноября в одной из квартир жилого дома по улице Тимофея Кривова в Чебоксарах. По версии следствия, при использовании газовой колонки произошла утечка продуктов горения, в результате от острого отравления угарным газом скончался восьмилетний ребёнок. Его 14-летняя сестра госпитализирована в больницу.

«Жизни девочки ничего не угрожает. В момент происшествия в квартире также находилась мать детей», — сообщили в следственном управлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следственно-оперативная группа СУ СКР осмотрела место происшествия.

«По предварительным данным, хозяева квартиры самостоятельно внесли изменения в дымоход газовой колонки», — полагают в ведомстве.

Правоохранители также дадут оценку работе управляющей компании и газовой службы по контролю за организацией и безопасностью газоснабжения в квартире.

В прокуратуре Чувашии добавляют, что организована проверка, в ходе которой будут установлены причины происшествия. Также надзорное ведомство взяло на контроль процессуальную проверку, проводимую правоохранительными органами.

Напомним, что ранее большая трагедия из-за изменения конструкции газопровода произошла в 2013 году в многоквартирном доме в селе Тувси Цивильского района. Как сообщало ИА REGNUM, в результате произошёл взрыв бытового газа, погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Виновным признан один из жильцов, получивший три года два месяца колонии-поселения.

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