Премьер-министр Марокко заразился коронавирусом
Премьер-министр Марокко заразился коронавирусом
Рабат,
22 ноября 2022, 13:20 — REGNUM В правительстве Марокко заявили о том, что премьер-министр страны Азиз Аханнуч заразился коронавирусом. Об этом 22 ноября сообщает MAP со ссылкой на представителя правительства Марокко Мустафу Байтаса.
Коронавирус
Иван Шилов © ИА REGNUM
По его словам, премьер-министр страны не будет участвовать в заседаниях парламента, но будет выполнять часть обязанностей дистанционно.
«Премьер-министр не будет присутствовать на ежемесячной сессии по подотчетности, которая должна была состояться в Парламенте во вторник. Господин Азиз Аханнуч с конца этой недели помещен в карантин у себя дома, чтобы следовать врачебному протоколу. Состояние его здоровья стабильное и нет причин для беспокойства» — заявил Мустафа Бейтас.
Ранее власти Марокко сообщили о распространении новой разновидности коронавируса на территории страны.
История вопроса
Коронавирус, атаковавший людей в 2020 году, продолжает свое шествие по миру, всё более мутируя. Уже описаны случаи повторного заражения, когда выздоровевший человек заболевал снова, встретившись с другой версией той же инфекции.
Появление нового варианта коронавируса Sars-Cov-2 положило конец осторожному оптимизму экспертов и надеждам на скорое окончание пандемии COVID-19. ВОЗ официально классифицировала мутировавший вирус как вариант, вызывающий опасения (VOC), и присвоила ему код "Омикрон".
Информация о новом варианте, поступающая из разных стран, пока обрывочна и нередко противоречива. Совершенно точно известно лишь то, что "Омикрон" значительно отличается от предыдущих вариантов: в его геноме ученые насчитали пять десятков мутаций, каждая из которых может повлиять на набор производимых белков - а следовательно, и на свойства вируса.
Более того, по предварительным данным, важную роль в быстром распространении инфекции играет и то, что "Омикрон" успел частично адаптироваться к нашей иммунной защите и с большей вероятностью заражает уже переболевших. А это еще один аргумент в пользу новой волны заражений и новых мутаций.
В конце 2021 года «Омикрон» стал самым обсуждаемым вариантом коронавируса. В научной среде звучат осторожные предположения не только об искусственном происхождении «Омикрона», но и о том, что именно этой разновидности коронавируса - «живой вакцине» - суждено положить конец пандемии.