Рабат, 22 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В правительстве Марокко заявили о том, что премьер-министр страны Азиз Аханнуч заразился коронавирусом. Об этом 22 ноября сообщает MAP со ссылкой на представителя правительства Марокко Мустафу Байтаса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, премьер-министр страны не будет участвовать в заседаниях парламента, но будет выполнять часть обязанностей дистанционно.

«Премьер-министр не будет присутствовать на ежемесячной сессии по подотчетности, которая должна была состояться в Парламенте во вторник. Господин Азиз Аханнуч с конца этой недели помещен в карантин у себя дома, чтобы следовать врачебному протоколу. Состояние его здоровья стабильное и нет причин для беспокойства» — заявил Мустафа Бейтас.

Ранее власти Марокко сообщили о распространении новой разновидности коронавируса на территории страны.