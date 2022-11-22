Власти Филиппин отклонили призыв ООН о легализации однополых браков и абортов в стране

Манила, , 13:15 — REGNUM Призывы ООН легализовать однополые браки и аборты на Филиппинах отклонили власти этого островного государства. Об этом 22 ноября заявил на брифинге филиппинский министр юстиции Йесус Криспин Ремулла, его слова приводит сайт газеты Manila Times.

Филиппины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы минюста Филиппин, такие рекомендации ООН являются неприемлемыми для страны.

«Дело в политике, принимаем мы это или нет, и я думаю, нам известно, как стране, что мы не готовы сделать это», — сказал Ремулла.

«Мы должны отклонить это», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в ходе заседания парламента Австралии были принесены соболезнования семьям погибших после стрельбы в одном из гей-клубов в Колорадо-Спрингс (США).